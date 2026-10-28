Мажич объяснил, почему игрок ЦСКА не был удален за толчок арбитра в дерби со "Спартаком"

"Левников не видел эпизода. После он получил информацию от помощника Ермакова, что со стороны Глебова было неспортивное поведение против него. И сам посоветовал главному арбитру дать желтую игроку ЦСКА.
Не было речи об агрессивном поведении. Я согласен, что тут может быть дискуссия: желтая или красная карточка. Но я вам рассказал, как судьи обсуждали этот эпизод", - сказал Мажич.
Столичное дерби между ЦСКА и "Спартаком" состоялось в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.
На 18-й минуте крайний нападающий "армейцев" Кирилл Глебов получил желтую карточку за то, что эмоционально выражая несогласие с решением судей толкнул на бровке помощника главного арбитра.
Источник: "Чемпионат"