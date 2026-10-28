Встреча пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России начнётся сегодня, 28 октября, в 16:00 по московскому времени в Оренбурге. Матч обслужит судейская бригада Павла Шадыханова.
Стартовые составы команд:
"Оренбург": Дёгтев, Ведерников, Хотулёв, Джерссон, Назаренко, Рыбчинский, Голыбин, Касимов, Силва, Куль, Пыхчеев.
"Родина": Айдаров, Гогличидзе, Мещанинов, Тананеев, Бессмертный, Егорычев, Посо, Ушатов, Максименко, Гарибян, Тимошенко.
"Оренбург" - "Родина": стартовые составы команд на матч Кубка России
Стали известны составы на матч Кубка России "Оренбург" - "Родина".
Фото: ФК "Оренбург"