Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:00
РодинаНе начат
Ростов
18:15
АкронНе начат
Спартак
20:30
РубинНе начат

"Оренбург" - "Родина": стартовые составы команд на матч Кубка России

Стали известны составы на матч Кубка России "Оренбург" - "Родина".
Фото: ФК "Оренбург"
Встреча пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России начнётся сегодня, 28 октября, в 16:00 по московскому времени в Оренбурге. Матч обслужит судейская бригада Павла Шадыханова.

Стартовые составы команд:

"Оренбург": Дёгтев, Ведерников, Хотулёв, Джерссон, Назаренко, Рыбчинский, Голыбин, Касимов, Силва, Куль, Пыхчеев.

"Родина": Айдаров, Гогличидзе, Мещанинов, Тананеев, Бессмертный, Егорычев, Посо, Ушатов, Максименко, Гарибян, Тимошенко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится