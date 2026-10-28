Аршавин высказался о "Золотом мяче" Кейна

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"Можно порадоваться.

Он такой, знаешь, ну для меня всё равно не звёздный игрок. Он такой работяга, который заслужил, долгое время работал успешно", - сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале FONBET.В понедельник, 26 октября, в Англии прошла торжественная церемония вручения "Золотого мяча". Лучшим футболистом мира в этом году был признан нападающий "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн. По итогам голосования 33-летний форвард опередил Ламина Ямаля ("Барселона"), Килиана Мбаппе ("Реал") и других игроков.