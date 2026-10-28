Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
0 - 1 0 1
Родина2 тайм
Ростов
18:15
АкронНе начат
Спартак
20:30
РубинНе начат

Аршавин высказался о "Золотом мяче" Кейна

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о "Золотом мяче", который получил Харри Кейн.
Фото: Getty Images
"Можно порадоваться.
Он такой, знаешь, ну для меня всё равно не звёздный игрок. Он такой работяга, который заслужил, долгое время работал успешно", - сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале FONBET.

В понедельник, 26 октября, в Англии прошла торжественная церемония вручения "Золотого мяча". Лучшим футболистом мира в этом году был признан нападающий "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн. По итогам голосования 33-летний форвард опередил Ламина Ямаля ("Барселона"), Килиана Мбаппе ("Реал") и других игроков.


Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится