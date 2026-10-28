"Облажалось по полной программе". Бубнов - о "Динамо"

"Динамо" облажалось по полной программе. Вот. И из-за этого они уже бороться… Ну, бороться-то они будут по-любому, потому что там пять команд, их никто не догонит. Но чемпионами они не будут.
Они упустили этот момент, когда могли [закрепиться в статусе фаворита]", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
В минувшем, 12-м туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" встречалось на выезде с тольяттинским "Акроном". Матч проходил на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершился поражением гостей со счетом 1:3.
По итогам тура бело-голубые отдали лидерство в турнирной таблице петербургскому "Зениту" и с 25 набранными очками опустились на второе место.