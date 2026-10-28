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"Облажалось по полной программе". Бубнов - о "Динамо"

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение "Динамо" от "Акрона" в 12-м туре РПЛ (1:3).
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" облажалось по полной программе. Вот. И из-за этого они уже бороться… Ну, бороться-то они будут по-любому, потому что там пять команд, их никто не догонит. Но чемпионами они не будут.

Они упустили этот момент, когда могли [закрепиться в статусе фаворита]", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

В минувшем, 12-м туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" встречалось на выезде с тольяттинским "Акроном". Матч проходил на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершился поражением гостей со счетом 1:3.

По итогам тура бело-голубые отдали лидерство в турнирной таблице петербургскому "Зениту" и с 25 набранными очками опустились на второе место.

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