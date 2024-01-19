"В решении продлить контракт нет ничего удивительного, ведь это родной клуб Сафонова. Матвей показал этим решением, что предан "Краснодару" и готов стать легендой клуба. Возможно, что он решил пойти по стопам Акинфеева и собрался всю карьеру провести в родном клубе, поэтому он и подписал такой долгосрочный контракт", - приводит слова Новикова "РБ Спорт".
Сафонов провел в текущем сезоне за "Краснодар" 18 матчей, пропустил 12 мячей и восемь раз сохранил свои ворота "сухими". Новый контракт голкипера с клубом рассчитан до января 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего вратаря в 18 миллионов евро. Сафонов является самым дорогим игроком южан. Напомним, что "Краснодар" после 18-ти сыгранных туров лидирует в турнирной таблице РПЛ и опережает "Зенит" на два очка. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от лидера в шесть очков.
Бывший голкипер ЦСКА Новиков: Сафонов предан "Краснодару" и готов стать легендой клуба
Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал продление контракта Матвея Сафонова с "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"