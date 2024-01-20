- "Фамаликан" отказался продавать Риччели в ЦСКА. Переговоры завершены. Причиной срыва трансфера является не финансовая сторона вопроса, а политическая ситуация и санкции против ЦСКА, - приводит слова Малавольты Sport24.
Ранее агент бразильского центрального защитника Риччели Алексис Малавольта сообщил, что трансфер его подопечного в московский ЦСКА не состоится. По информации СМИ, красно-синие предлагали португальскому клубу аренду игрока до конца сезона с правом выкупа за 5 миллионов евро.
Агент защитника Риччели: причина срыва трансфера - политическая ситуация и санкции против ЦСКА
Агент защитника португальского "Фамаликана" Риччели Алексис Малавольта пояснил причины срыва перехода бразильского игрока в московский ЦСКА.
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