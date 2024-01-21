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Радимов - о последнем месте "Сочи": ни Джорджевич, ни Игнатьев, ни Мелкадзе - это не уровень РПЛ

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Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о последнем месте "Сочи" в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Ни Джорджевич, ни Игнатьев, ни Мелкадзе, и я об этом говорил всю осень, это не уровень РПЛ. Если вы хотите, чтобы ваши футболисты забивали голы, это не та тройка. С Нобоа в 39 лет, с Юсуповым в 34 года чего вы хотели-то? Поэтому "Сочи" закономерно в подвале таблицы", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров "Сочи" замыкает турнирную таблицу РПЛ и имеет в своем активе 11 очков. После зимней паузы южане сыграют с "Балтикой", которая располагается на предпоследнем месте с 13-ю очками. Команда испанского специалиста Роберта Морено сыграет со "СКА-Хабаровском" в плей-офф Пути Регионов Кубка России. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кристиан Нобоа в текущее трансферное окно может покинуть российский клуб и уехать в Эквадор.

Сочи Радимов
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