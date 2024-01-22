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Нобоа – о возможном уходе из "Сочи": сейчас ничего не могу сказать

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Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа высказался относительно появившейся в СМИ информации об его возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Сочи"
Ранее появлялись сообщения о возможном переходе Кристиана в родной «Эмелек». Футболист пообещал поделиться подробностями потенциального трансфера, когда придет время.

«Что касается моего ухода из «Сочи», то сейчас не могу ничего сказать», - передает слова Кристиана «РИА Новости».

В нынешнем сезоне 38-летний полузащитник провел в составе «Сочи» 14 матчей, в которых отметился 2 голами и 1 голевой передачей. В РПЛ Нобоа выступает с 2007 года, за это время в чемпионате России он появился на поле в 366 противостояниях, нанес 78 результативных ударов и отдал 52 ассиста.

Действующий контракт с «леопардовыми» у Кристиана завершается летом 2024 года.

Нобоа Сочи Российские трансферы
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