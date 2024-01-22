Ранее появлялись сообщения о возможном переходе Кристиана в родной «Эмелек». Футболист пообещал поделиться подробностями потенциального трансфера, когда придет время.
«Что касается моего ухода из «Сочи», то сейчас не могу ничего сказать», - передает слова Кристиана «РИА Новости».
В нынешнем сезоне 38-летний полузащитник провел в составе «Сочи» 14 матчей, в которых отметился 2 голами и 1 голевой передачей. В РПЛ Нобоа выступает с 2007 года, за это время в чемпионате России он появился на поле в 366 противостояниях, нанес 78 результативных ударов и отдал 52 ассиста.
Действующий контракт с «леопардовыми» у Кристиана завершается летом 2024 года.
Нобоа – о возможном уходе из "Сочи": сейчас ничего не могу сказать
Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа высказался относительно появившейся в СМИ информации об его возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Сочи"