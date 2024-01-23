30-летний вингер "Зенита" Алексей Сутормин не перейдет в "Сочи" в зимнее трансферное окно. Согласно источнику, футболист отказался от полугодичной аренды и ждет предложения от других клубов РПЛ.
Сообщается, что в Сутормине могут быть заинтересованы "Ростов" и московское "Динамо". Контракт футболиста с "Зенитом" рассчитан до лета 2025-го года.
В текущем сезоне Сутормин принял участие в 7-ми матчах чемпионата России, проведя в общей сложности на поле 141 минуту. На счету Сутормина за это время 2 голевые передачи. Ранее из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды до конца сезона перебрался защитник Дмитрий Чистяков.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Сутормин отказывается переходить в "Сочи". У него есть другие варианты в РПЛ
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин отверг предложение об аренде в "Сочи" до конца сезона.
Фото: "Чемпионат"