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Медведев - о трансфере Тикнизяна в "Зенит": на полпути к Луне

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, на какой стадии переговоров находятся клубы по переходу защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна.
Фото: "СЭ"
"На полпути к Луне", - приводит "РИА Новости" слова Медведева.

Ранее сегодня, 23 января, появилась информация о том, что защитник сборной Армении и московского "Локомотива" Наир Тикнизян может продолжить свою карьеру в "Зените".

В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл 23 матча за "железнодорожников", в которых отметился 8 забитыми голами и 5 голевыми ассистами на партнеров.

Медведев Зенит Локомотив Тикнизян Российские трансферы
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