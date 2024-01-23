"На полпути к Луне", - приводит "РИА Новости" слова Медведева.
Ранее сегодня, 23 января, появилась информация о том, что защитник сборной Армении и московского "Локомотива" Наир Тикнизян может продолжить свою карьеру в "Зените".
В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл 23 матча за "железнодорожников", в которых отметился 8 забитыми голами и 5 голевыми ассистами на партнеров.
Медведев - о трансфере Тикнизяна в "Зенит": на полпути к Луне
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, на какой стадии переговоров находятся клубы по переходу защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна.
Фото: "СЭ"