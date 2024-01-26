Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
22:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
23:00
РеннНе начат

Кубок Англии

Новости
Челси
22:45
Астон ВиллаНе начат
Тоттенхэм
23:00
Манчестер СитиНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
1 - 1 1 1
Раднички 1923Завершен
Рубин
0 - 0 0 0
Славия СофияПерерыв

Metaratings: Круговой получил в ЦСКА зарплату больше, чем ему предлагали в "Зените"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Зенита" Данил Круговой, который перейдет летом в ЦСКА свободным агентом, получил в московском клубе зарплату больше, чем предлагал петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, Данил Круговой будет получать в ЦСКА 1,6 миллиона евро в год, в то время как "Зенит" предлагал соглашение на пять лет с годовым окладом в 1,4 миллиона евро.

В текущем сезоне Круговой провел за "Зенит" 18 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего россиянина в 2 миллиона евро. По окончании сезона защитник присоединится к московскому ЦСКА в качестве свободного агента. Весеннюю часть чемпионата Круговой проведет в "Зените-2". После 18-ти сыгранных туров петербургский клуб занимает вторую строчку и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка, московский ЦСКА располагается на седьмом месте.

Источник: Metaratings

ЦСКА Зенит Круговой
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится