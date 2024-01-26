По информации источника, Данил Круговой будет получать в ЦСКА 1,6 миллиона евро в год, в то время как "Зенит" предлагал соглашение на пять лет с годовым окладом в 1,4 миллиона евро.
В текущем сезоне Круговой провел за "Зенит" 18 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего россиянина в 2 миллиона евро. По окончании сезона защитник присоединится к московскому ЦСКА в качестве свободного агента. Весеннюю часть чемпионата Круговой проведет в "Зените-2". После 18-ти сыгранных туров петербургский клуб занимает вторую строчку и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка, московский ЦСКА располагается на седьмом месте.
Источник: Metaratings
Metaratings: Круговой получил в ЦСКА зарплату больше, чем ему предлагали в "Зените"
Защитник "Зенита" Данил Круговой, который перейдет летом в ЦСКА свободным агентом, получил в московском клубе зарплату больше, чем предлагал петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"