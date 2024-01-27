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Гендиректор "Факела" Асхабадзе – о возвращении Акбашева: предложили контракт на наших условиях

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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался относительно возвращения полузащитника Романа Акбашева из «Ростова» в состав «огнеопасных».
Фото: "РИА Новости"
По словам Романа Асхабадзе, в клубе все довольны, что полузащитник Роман Акбашев вернулся в команду, так как изначально не хотели отпускать его в «Ростов».

Как сообщает генеральный директор воронежского клуба, он понимал, что у «желто-синих» более привлекательная финансовая составляющая, но при этом Акбашев не получил той практики, на которую рассчитывал.

«Он попросил руководство «Ростова» отпустить его, и ему пошли на встречу. Когда мы об этом узнали, то предложили контракт на наших условиях. Он согласился и вернулся в «Факел», - цитирует Асхабадзе Sport24.

Факел Российские трансферы Ростов Асхабадзе Акбашев
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