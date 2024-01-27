"Это решение не красит "Зенит" и его тренерский штаб. Я не исключаю, что Семак просто обиделся на Кругового, ведь он уйдет бесплатно и продлевать контракт не будет. Но Сергей Богданович должен понимать, что он вредит Круговому такой ссылкой. Семак же сам играл в футбол, он все понимает, так зачем же так поступает?", - цитирует Пономарева источник.
25-летний защитник "Зенита" Данил Круговой был отстранен от основной команды "Зенита" после отказа продлевать истекающий летом 2024-го года контракт. Вторую половину сезона он проведет в "Зените-2", выступающем во Второй лиге. Данил Круговой воспользовался правом вести переговоры о контракте с любым клубом, не уведомляя нынешнего работодателя, и подписал контракт с ЦСКА. Такое право гарантируется любому футболисту за 6 месяцев до истечения его действующего договора.
В руководстве ЦСКА заявили, что клуб предпримет попытки осуществить переход Кругового уже в зимнее трансферное окно.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: не исключаю, что Семак обиделся на Кругового. Это не красит "Зенит"
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал отстранение Данила Кругового от тренировок с основой "Зенита" после подписания контракта с "армейцами".
Фото: официальный сайт "Зенита"