В агентстве Muy Manero сообщили о прилете Манфреда Угальде в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в "Спартак". "Да, он приехал в Москву", - цитирует агентство "СЭ".
Напомним, что ранее стало известно о том, что нападающий "Твенте" Угальде перейдет в "Спартак" за 15 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий отметился 9-ю забитыми мячами и 7-ю результативными передачами в 25-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 5 миллионов евро. По итогам 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстают от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура чемпионата России.
В агентстве, которое представляет интересы Угальде, сообщили о том, что футболист прибыл на медосмотр в Москву
В агентстве Muy Manero, которое представляет интересы Манфреда Угальде, сообщили о том, что их клиент прибыл в Москву для прохождения медосмотра.
Фото: ФК "Твенте"