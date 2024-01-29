Московский "Спартак" не планирует в текущее трансферное окно ограничиваться заключением сделки по 21-летнему костариканскому форварду Манфреду Угальде, сообщают СМИ.
По данным источника, красно-белые продолжат работу на рынке с приоритетом на поиск нового полузащитника, однако будут просматривать варианты и по другим позициям. Сообщается, что в планы руководства "Спартака" не входит приобретение игроков с возрастом более 25-26 лет.
Ранее стало известно, что "Спартак" подпишет 21-летнего нападающего голландского "Твенте" Манфреда Угальде, который уже прибыл в Москву для прохождения медобследования. Сумма трансферной компенсации за костариканца может составить 13 миллионов евро плюс ещё 2 миллиона в качестве бонусов.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: после трансфера Угальде "Спартак" будет искать полузащитника
По данным СМИ, московский "Спартак" не будет сворачивать работу на трансферном рынке после подписания нападающего "Твенте" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"