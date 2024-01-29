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Агент перешедшего из "Зенита" в "Сочи" Чистякова: Дмитрий привыкает к новой команде, вливается в коллектив

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Агент центрального защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова Андрей Талаев рассказал об адаптации игрока после перехода на правах аренды в "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"
- У Дмитрия всё отлично, он привыкает к новой команде, вливается в коллектив, - передаёт слова Талаева "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что 30-летний центральный защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков перешёл на правах аренды до конца июня 2024 года в "Сочи". В текущем сезоне на счету Чистякова 8 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах без результативных действий.

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