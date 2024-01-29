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Источник: Игнатьев станет игроком сербского "Железничара"

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Бывший нападающий «Сочи» Иван Игнатьев в ближайшее время подпишет трудовое соглашение с белградским «Железничаром».
Фото: Sport24
Сообщается, что сегодня, 29 января, российский форвард пройдет медицинское обследование, после которого поставит подпись в контракте с сербским клубом. Трудовое соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона.

Отметим, что в январе 2024 года Игнатьев и «Сочи» прекратили действие контракта, на данный момент футболист является свободным агентом. В рамках текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги Иван появился на поле в 12 матчах, отличился 2 голевыми ударами и 1 результативной передачей. Текущая трансферная стоимость Игнатьева оценивается порталом Transfermarkt в 800 тысяч евро.

Источник: Sport24.

Игнатьев Ив Сочи Железничар Российские трансферы
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