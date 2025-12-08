"Футбольное сообщество - РФС, РПЛ - вполне может вводить ограничения на иностранных тренеров. [...] То есть если приезжает иностранный специалист, а среди них есть действительно хорошие специалисты, он может с собой взять пару помощников, но при этом также обучать, опылять знаниями и наших тренеров.
Вот такой подход я бы поддержал. Но такая инициатива однозначно должна регулироваться внутри футбольного сообщества", - приводит слова Дегтярева ТАСС.
Ранее Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет изменен лимит на легионеров. На данный момент российским клубам позволено вносить в заявку 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле не более 8 легионеров. Сообщалось, что через несколько сезонов лимит будет приведен к правилу "10 в заявке, 5 на поле".
На данный момент в чемпионате России 3 иностранных специалиста занимают пост главного тренера: Джонатан Альба (Испания) в "Ростове", Фабио Челестини (Швейцария) в ЦСКА и Алексей Шпилевский (Белоруссия) в "Пари НН".
Министр спорта РФ выступил за лимит на иностранцев в тренерских штабах команд РПЛ
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о лимите на иностранных тренеров в РПЛ.
Фото: телеграм-канал Михаила Дегтярева