"Я хочу, чтобы Гусев остался главным тренером, но решать не мне. Ролан Александрович давно в штабе, все его прекрасно знают — и сильные, и слабые стороны. У нас достаточно хорошая коммуникация", - цитирует Лунева "РБ Спорт".
В ноябре текущего года московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера - наставник работал в клубе с июня 2025 года.
Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством бело-голубые одержали одну победу, дважды потерпели поражение и один раз сыграли вничью в четырех встречах во всех турнирах. После 18 сыгранных туров "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 набранным баллом.
Футболист "Динамо" рассказал, хочет ли он видеть Гусева главным тренером бело-голубых
Голкипер "Динамо" Андрей Лунев высказался о возможном назначении Ролана Гусева на пост главного тренера.
Фото: ФК "Динамо"