Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
0 - 1 0 1
ПармаЗавершен
Удинезе
1 - 2 1 2
ДженоаЗавершен

"Не думал, что так быстро нас заметят". Григорий Иванов - о встрече с Березуцким

Президент "Урала" Григорий Иванов подтвердил переговоры с Василием Березуцким.
Фото: ФК "Урал"
"Нам же не по телефону вести переговоры! Да, мы встречались с Василием Березуцким, вчера ходили с ним на баскетбол. Но мы не скрываем, что ведем переговоры. Нам же нужно это делать. Не думал только, что так быстро нас заметят", - сказал Иванов.

В понедельник, 8 декабря, "Урал" объявил об уходе главного тренера команды Мирослава Ромащенко. Ранее сообщалось, что екатеринбуржцев может возглавить Александр Кержаков.

Уральцы завершили первую часть сезона Первой лиги на второй строчке в турнирной таблице, набрав 41 очко. Орнажево-черные отстают от лидирующего "Факела" на 7 баллов.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится