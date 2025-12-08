По информации источника, в Саудовской Аравии проявляют интерес к нападающему "Зенита" Матео Кассьерре - предложения могут поступить в зимнее трансферное окно. Петербуржцы готовы отпустить колумбийца за 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Матео Кассьерра провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего форварда в 10 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до июня 2027 года.
После 18 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.
Источник: "Советский спорт".
Стала известна сумма, за которую "Зенит" готов отпустить Кассьерру - "Советский спорт"
Фото: ФК "Зенит"