Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
0 - 1 0 1
ПармаЗавершен
Удинезе
1 - 2 1 2
ДженоаЗавершен

Стала известна сумма, за которую "Зенит" готов отпустить Кассьерру - "Советский спорт"

Петербургский "Зенит" готов продать нападающего Матео Кассьерру.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, в Саудовской Аравии проявляют интерес к нападающему "Зенита" Матео Кассьерре - предложения могут поступить в зимнее трансферное окно. Петербуржцы готовы отпустить колумбийца за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Матео Кассьерра провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего форварда в 10 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до июня 2027 года.

После 18 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Источник: "Советский спорт".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится