Экс-игрок сборной России назвал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин назвал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"На мой взгляд, Алексей Батраков из "Локомотива" — лучший игрок первой части сезона в РПЛ. Несмотря на юный возраст, Алексей является лидером "железнодорожников" и уже второй сезон показывает очень высокий уровень игры", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 15 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 23 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

После 18 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37 набранными очками в своем активе.

