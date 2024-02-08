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Радимов: Джикия превосходит Бабича и Дуарте, но проиграл конкуренцию совершенно по делу

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Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о защитнике "Спартака" Георгии Джикии.
Фото: GETTY IMAGES
"Если объективно, то по своему уровню он превосходит Бабича и Дуарте, но проиграл конкуренцию совершенно по делу, поскольку его форма в последнее время вызывала вопросы. Слова Заремы про его важность в раздевалке и про атмосферы понятны, но в таком случае можно повесить бутсы на гвоздь и, как Ребров, стать координатором команды и там заниматься раздевалкой.", - цитирует Радимова "Чемпионат".

В текущем сезоне Георгий Джикия провел в составе "Спартака" девять матчей и не отметился голевыми действиями. Центральный защитник проиграл конкуренцию новичку клуба Срджану Бабичу. Ранее агент игрока заявил, что его клиент не продлит контракт, который истекает по окончании текущего сезона, если в клубе останется Гильермо Абаскаль. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Радимов Спартак Джикия Бабич Дуарте
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