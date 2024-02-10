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Чернов - об Угальде: он игрок, который в моменте может что-то придумать незаурядное

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Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"В целом мы тоже только узнаём Угальде. Вчера была его вторая игра. В игре с "Шабаб Аль-Ахли" забил неплохой мяч. Он игрок, который в моменте может что-то придумать незаурядное, как Миша Игнатов", - цитирует Чернова "Чемпионат".

Московский "Спартак" приобрел Манфреда Угальде из "Твенте" в зимнее трансферное окно за 13 миллионов евро без учета бонусных выплат. Во вчерашней товарищеской встрече с "Шабаб Аль-Ахли" (0:5) новичок клуба забил свой первый мяч за российскую команду. После 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы подопечные Абаскаля сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Спартак Чернов Угальде
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