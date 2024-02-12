– Есть ли форвард-идеал в РПЛ? Если говорить по так называемому “лифту”, то Иван Сергеев — очень хороший пример, человек из Второй лиги попал в Первую, а теперь забивает в РПЛ, в “Зените”, очень здорово себя проявляет.
В нынешнем сезоне Иван Сергеев принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги. Нападающий петербургского “Зенита” записал в собственный актив пять забитых мячей и две результативные передачи.
Напомним, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сергеева в шесть миллионов евро. За “Зенит” Иван выступает с 2022 года.
Источник: Metaratings
Нападающий “Родины” Тимошенко: Сергеев – форвард-идеал в РПЛ
Нападающий “Родины” Иван Тимошенко ответил на вопрос о том, кто является идеальным форвардом в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"