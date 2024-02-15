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Виктор Мозес может не вернуться со "Спартаком" в Россию и остаться в ОАЭ

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Латераль московского "Спартака" Виктор Мозес может продолжить карьеру в чемпионате ОАЭ.
Официальный сайт РПЛ
Московский "Спартак" планирует трудоустроить полузащитника Виктора Мозеса в один из клубов Ближнего Востока. Как сообщает источник, "красно-белые" предложили своего футболиста клубам ОАЭ, где "Спартак" проводит тренировочный сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона. Если по трансферу удастся договориться, Мозес не вернется со "Спартаком" в Россию и останется в ОАЭ.

Ранее появилась информация, что новый спортивный директор "красно-белых" Томаш Амарал планирует расстаться с четырьмя футболистами команды до закрытия трансферного окна. В список на выход, помимо Виктора Мозеса, попали Леон Классен, Павел Маслов и Кристофер Мартинс Перейра.

В первой части сезона Виктор Мозес принял участие в 12-ти матчах "Спартака" в РПЛ и записал на свой счет 1+1 по системе гол+пас. Его контракт истекает летом 2024-го года.

Источник: "Евро-футбол"

Спартак Мозес Российские трансферы
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