Московский "Спартак" планирует трудоустроить полузащитника Виктора Мозеса в один из клубов Ближнего Востока. Как сообщает источник, "красно-белые" предложили своего футболиста клубам ОАЭ, где "Спартак" проводит тренировочный сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона. Если по трансферу удастся договориться, Мозес не вернется со "Спартаком" в Россию и останется в ОАЭ.
Ранее появилась информация, что новый спортивный директор "красно-белых" Томаш Амарал планирует расстаться с четырьмя футболистами команды до закрытия трансферного окна. В список на выход, помимо Виктора Мозеса, попали Леон Классен, Павел Маслов и Кристофер Мартинс Перейра.
В первой части сезона Виктор Мозес принял участие в 12-ти матчах "Спартака" в РПЛ и записал на свой счет 1+1 по системе гол+пас. Его контракт истекает летом 2024-го года.
Источник: "Евро-футбол"
Виктор Мозес может не вернуться со "Спартаком" в Россию и остаться в ОАЭ
Латераль московского "Спартака" Виктор Мозес может продолжить карьеру в чемпионате ОАЭ.
Официальный сайт РПЛ