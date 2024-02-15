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Тюкавин: цель "Динамо" на весну - выиграть чемпионство

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Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин поделился ожиданиями от весенней части сезона.
Фото: "СЭ"
"Догнать "Зенит" и "Краснодар"? Конечно, можно. Сейчас, в марте, начнется самое интересное. Будем стараться. Это наша главная цель. Все говорят, что у "Динамо" нет задачи выиграть чемпионство. Как это нет? Она есть. И болельщики этого ждут, и мы этого хотим. Будем стараться догнать и обогнать всех, другой цели у нас быть не может", - заявил Тюкавин.

Перед стартом весенней части чемпионата России московское "Динамо" располагается на 3-й строчке в турнирной таблице. В активе "бело-голубых" 32 очка в 18-ти играх. Отставание "Динамо" от лидирующего "Краснодара" составляет 6 очков. На 4 очка подопечных Марцела Лички опережает занимающий 2-е место "Зенит".

На счету Константина Тюкавина 8 забитых мячей и 6 голевых передач в 18-ти матчах текущего розыгрыша РПЛ. 21-летний форвард делит 2-е место в списке лучших снайперов турнира с Федором Чаловым (ЦСКА), Бенджамином Гарре ("Крылья Советов"), Джоном Кордобой и Эдуардом Сперцяном (оба - "Краснодар").

Чаще в первой части сезона отличался лишь колумбийский нападающий "Зенита" Матео Кассьерра - на его счету 14 голов.

Источник: "СЭ"

Тюкавин Динамо
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