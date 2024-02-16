"Если это произойдёт, это будет лучшее, что случилось со "Спартаком" в 21 веке. Николич - это очевидное спасение для клуба", - цитирует Гурцкая источник.
Сербский тренер Марко Николич возглавлял московский "Локомотив" с июля 2020-го по октябрь 2021-го года. Сейчас Николич работает главным тренером "Шабаба Аль-Ахли" из чемпионата ОАЭ. Наивысшим достижением Марко Николича в России является третье место по итогам сезона 2020/21.
Источник: "Metaratings"
Гурцкая: если Николич возглавит "Спартак" -это будет лучшее, что случалось с командой в 21 веке
Футбольный агент Тимур Гурцкая хотел бы видеть сербского специалиста Марко Николича во главе московского "Спартака"
Фото: РИА Новости