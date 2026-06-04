Мамаев ответил, стоит ли Батракову переходить в "ПСЖ"

Бывший игрок ряда российских клубов Павел Мамаев высказался о возможном переходе Алексея Батракова в "ПСЖ".

Фото: ФК "Локомотив"

"Лёша провёл потрясающие два сезона. Дай бог, чтобы всё срослось. Я ещё несколько месяцев назад сказал, что даже думать не надо - нужно ехать. Матвей тоже поехал, когда там был Доннарумма в статусе одного из лучших в мире.