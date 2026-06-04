Мамаев ответил, стоит ли Батракову переходить в "ПСЖ"

"Лёша провёл потрясающие два сезона. Дай бог, чтобы всё срослось. Я ещё несколько месяцев назад сказал, что даже думать не надо - нужно ехать. Матвей тоже поехал, когда там был Доннарумма в статусе одного из лучших в мире.Вы же видите, что благодаря его труду и разным обстоятельствам всё поменялось. Лёше ни в коем случае не надо бояться и сомневаться. У него должно всё получиться", - сказал Мамаев "Чемпионату".
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 11 голевых передач. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что Батраков близок к переходу во французский клуб.