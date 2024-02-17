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Мостовой: я не против пива на матчах РПЛ, но русский человек не может обойтись одним бокалом - будет и три, и пять

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о продаже алкоголя на матчах РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Я не против пива на матчах РПЛ. Понимаю, какие риски за собой ведет данная инициатива для России. Если наши люди пьют, то до последнего. Русский человек не может обойтись одним бокалом — будет и три, и пять. Но с другой стороны, сейчас все контролируется, поэтому если возникнут какие-либо вопросы, то проще ввести норму — два бокала пива на человека", - цитирует Мостового Sport24.

В России ввели запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах в 2005 году, однако во время чемпионата мира в 2018 году запрет был приостановлен. За возврат алкоголя на стадионы высказывался президент РПЛ Александр Алаев и Министр спорта Российской Федерации Олег Матцыин. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Зенит" на два очка. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от "быков" на шесть очков.

Мостовой
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