"В 1966 году в Англии нашу команду всю хотели разобрать иностранные клубы. Меня лично приглашали в «Манчестер Юнайтед». Предлагали 800 тысяч фунтов стерлингов в год. Три человека пришли ко мне в гостиничный номер. Мне предложили остаться в Англии и начать выступления за "Манчестер Юнайтед". Я ответил, что мой отец работает в КГБ и я, пожалуй, откажусь. Они сразу же извинились и ушли", - поделился Пономарев.
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев провел 25 матчей в составе сборной СССР. На Чемпионате Мира-1996 в Англии сборная Советского Союза дошла до стадии полуфинала. С июля 1991-го по июль 1995-го года в составе "Манчестера" выступал вингер сборной России Андрей Канчельскис. Трансфер правого полузащитника из донецкого "Шахтера" стоил "красным дьяволам" 1 миллион евро.
В марте 2018-го года в возрасте 13-ти лет на стажировку в МЮ съездил воспитанник школы "Чертаново" Сергей Пиняев, выступающий ныне в составе московского "Локомотива".
Сейчас в составе "Манчестер Юнайтед" до 18-ти лет выступает уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. 15-летний футболист играет на позиции левого вингера. Ибрагимов уже дебютировал в составе юниорской сборной Англии.
Пономарев: в 1966 году меня звали в "Манчестер Юнайтед"
Экс-защитник московского ЦСКА рассказал о причинах отказа от перехода в английский "Манчестер Юнайтед"
Фото: РИА Новости