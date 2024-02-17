Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
1 - 4 1 4
ЛиверпульЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 0 2 0
Вест ХэмЗавершен
Фулхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ньюкасл
2 - 2 2 2
БорнмутЗавершен
Бёрнли
0 - 5 0 5
АрсеналЗавершен
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
ВулверхэмптонЗавершен
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
ЧелсиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
5 - 0 5 0
Лас-ПальмасЗавершен
Осасуна
2 - 0 2 0
КадисЗавершен
Сельта
1 - 2 1 2
БарселонаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
1 - 1 1 1
ДженоаЗавершен
Верона
2 - 2 2 2
ЮвентусЗавершен
Аталанта
1 - 0 1 0
Сассуоло1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
1 - 0 1 0
АугсбургЗавершен
Вольфсбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Хоффенхайм
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Хайденхайм
1 - 2 1 2
БайерЗавершен
Дармштадт
1 - 2 1 2
ШтутгартЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
Боруссия МЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
3 - 0 3 0
ГаврЗавершен
Нант
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
1 - 1 1 1
Родина-МЗавершен
Ахмат
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
АстанаЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
АланияЗавершен
Оренбург
3 - 0 3 0
Металлург БекабадЗавершен

Пономарев: в 1966 году меня звали в "Манчестер Юнайтед"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-защитник московского ЦСКА рассказал о причинах отказа от перехода в английский "Манчестер Юнайтед"
Фото: РИА Новости
"В 1966 году в Англии нашу команду всю хотели разобрать иностранные клубы. Меня лично приглашали в «Манчестер Юнайтед». Предлагали 800 тысяч фунтов стерлингов в год. Три человека пришли ко мне в гостиничный номер. Мне предложили остаться в Англии и начать выступления за "Манчестер Юнайтед". Я ответил, что мой отец работает в КГБ и я, пожалуй, откажусь. Они сразу же извинились и ушли", - поделился Пономарев.

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев провел 25 матчей в составе сборной СССР. На Чемпионате Мира-1996 в Англии сборная Советского Союза дошла до стадии полуфинала. С июля 1991-го по июль 1995-го года в составе "Манчестера" выступал вингер сборной России Андрей Канчельскис. Трансфер правого полузащитника из донецкого "Шахтера" стоил "красным дьяволам" 1 миллион евро.

В марте 2018-го года в возрасте 13-ти лет на стажировку в МЮ съездил воспитанник школы "Чертаново" Сергей Пиняев, выступающий ныне в составе московского "Локомотива".

Сейчас в составе "Манчестер Юнайтед" до 18-ти лет выступает уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. 15-летний футболист играет на позиции левого вингера. Ибрагимов уже дебютировал в составе юниорской сборной Англии.

Пономарев ЦСКА Манчестер Юнайтед
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится