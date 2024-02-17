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Бывший тренер Файзуллаева: то, что Аббос позже остальных присоединился к ЦСКА, не помешает ему

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Первый тренер вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева Виктор Ан поделился ожиданиями от своего воспитанника в весенней части сезона.
Фото: "Чемпионат"
"То, что Аббос позже остальных присоединился к ЦСКА на сборах, не помешает ему. Файзуллаева проведёт вторую часть сезона не менее ярко, чем первую. В ЦСКА хорошие тренеры по физической подготовке, которые сделают так, чтобы это не сказалось плохо. Федотов в свою очередь встроит Аббоса в команду. Думаю, он вольётся без проблем", - заявил Ан.

Напомним, Аббосбек Файзуллаев пропустил начало сборов московского ЦСКА из-за участия в Кубке Азии, где он, вместе со сборной Узбекистана дошел, до стадии 1/4 финала, уступив в серии пенальти сборной Катара. В первой половине сезона Файзуллаев принял участие в 18-ти матчах в составе "армейцев" во всех турнирах и записал на свой счет 2 гола и 9 голевых передач.

Перед возобновлением РПЛ ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице. В активе команды 28 очков после 18-ти туров.

Источник: "Чемпионат"

Файзуллаев ЦСКА
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