Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ренн
1 - 1 1 1
МиланПерерыв
Фрайбург
0 - 2 0 2
ЛансПерерыв
Карабах
0 - 0 0 0
БрагаПерерыв
Тулуза
0 - 0 0 0
БенфикаПерерыв
Рома
23:00
ФейеноордНе начат
Спортинг
23:00
Янг БойзНе начат
Спарта
23:00
ГалатасарайНе начат
Марсель
23:00
ШахтёрНе начат

Лига конференций УЕФА

Динамо Загреб
0 - 1 0 1
БетисПерерыв
Лудогорец
0 - 1 0 1
СерветтПерерыв
Буде-Глимт
0 - 1 0 1
АяксПерерыв
Ференцварош
23:00
ОлимпиакосНе начат
Слован
23:00
Штурм ГрацНе начат
Легия
23:00
МольдеНе начат
Айнтрахт
23:00
ЮнионНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
22:45
ЛациоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Рубин
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен

Нападающий “Зенита” Сергеев сравнил себя с Мюллером

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий петербургского “Зенита” Иван Сергеев ответил на вопрос о том, является ли он прямым последователем нападающего “Баварии” Томаса Мюллера.
Фото: ФК "Зенит"
– Я не очень люблю такие сравнения, но, наверное, я тоже действую от простого, у меня нет какого-то выдающегося дриблинга. Есть чутье. Но особенным игроком я бы себя не назвал, — цитирует Сергеева “Спорт День За Днем”.

Напомним, Ивану Сергееву 28 лет. С 2022 года российский форвард принадлежит петербургскому “Зениту”. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сергеева в шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок забил 10 голов во всех турнирах.

Зенит Сергеев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится