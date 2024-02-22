– Я не очень люблю такие сравнения, но, наверное, я тоже действую от простого, у меня нет какого-то выдающегося дриблинга. Есть чутье. Но особенным игроком я бы себя не назвал, — цитирует Сергеева “Спорт День За Днем”.
Напомним, Ивану Сергееву 28 лет. С 2022 года российский форвард принадлежит петербургскому “Зениту”. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сергеева в шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок забил 10 голов во всех турнирах.
Нападающий “Зенита” Сергеев сравнил себя с Мюллером
Нападающий петербургского “Зенита” Иван Сергеев ответил на вопрос о том, является ли он прямым последователем нападающего “Баварии” Томаса Мюллера.
Фото: ФК "Зенит"