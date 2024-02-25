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Бывший капитан "Амкара" Попов: большинство судей в России - неадекватные

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Экс-защитник "Амкара" и "Рубина" Алексей Попов высказался о российских арбитрах.
Фото: ФК "Амкар"
- Во время карьеры мне было противно подходить ко многим судьям после матчей, я им руки не пожимал. Например, был такой Малый, который десантник. Гвардис, конечно. Были у нас и адекватные судьи, но большинство – неадекватные.

Алексей Попов начинал свою игровую карьеру в пермской "Звезде". Также он выступал за "Амкар" и казанский "Рубин". В российской Премьер-лиге на счету защитника 188 матчей, в которых он отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Всего за карьеру Попов провел 422 игры. В составе "Рубина" экс-футболист дважды становился чемпионом России, а с "Амкаром" выходил в финал Кубка страны в сезоне 2007/08.

Источник: Legalbet

Попов Амкар Рубин
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