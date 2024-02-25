"Русский чемпионат изменился… Думаю, лучшая команда – "Зенит". Нет болельщиков на стадионе. Очень много болельщиков, как всегда было на "Спартаке". Они были очень сильны этим в России", - цитирует Петковича "Чемпионат".
Петкович выступал за "Спартак" с 2017 по 2018 год - защитник провел за московский клуб 12 матчей и выиграл бронзу чемпионата России, а также стал обладателем Суперкубка страны. После 18-ти сыгранных туров "Зенит" занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка. "Красно-белые" располагаются на пятом месте с отставанием от лидера в восемь очков. Петербургский клуб является бессменным чемпионом России на протяжении последних пяти лет.
Экс-игрок "Спартака" Петкович: думаю, лучшая команда РПЛ – "Зенит"
Бывший игрок "Спартака" Марко Петкович назвал петербургский клуб лучшим в российском чемпионате.
Фото: ФК "Спартак"