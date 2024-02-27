"По отзывам нашего тренерского штаба, Денис выглядел достаточно неплохо и вполне ещё мог поиграть на высоком уровне. Мне звонили некоторые команды РПЛ и не только, спрашивали, в какой форме находится Денис. Мы им давали положительное мнение тренерского штаба", - цитирует Рыскина "Матч ТВ".
Денис Глушаков тренировался с "Ростовом" на зимних сборах и участвовал в товарищеских матчах клуба, однако южане приняли решение не заключать с игроком трудовое соглашение. Напомним, что сегодня, 27-го февраля стало известно о том, что Глушаков подписал контракт с армянским "Урарту". Ранее полузащитник выступал за "Спартак", "Химки", "Пари НН" и "Локомотив". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 37-летнего игрока в 300 тысяч евро. Глушаков дебютировал за "Урарту" в матче 22-го тура армянской Премьер-лиги с "Пюником" (1:1).
Спортдир "Ростова": мне звонили некоторые команды РПЛ и не только, спрашивали, в какой форме находится Глушаков
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался о Денисе Глушакове.
Фото: ФК "Урарту"