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Ахметов - об уровне "Зенита": к высокому темпу и качеству игроков надо привыкать

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Новичок "Зенита" Ильзат Ахметов высказался о своем новом клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"Уровень здесь, конечно, очень высокий. Но мне даже приятнее играть и тренироваться с такими мастерами. А к высокому темпу и качеству игроков надо привыкать. В чём проявляется этот уровень? В мастерстве, интеллекте, скорости принятия решений. Надо быстрее думать и совершать действия. Доли секунды делают разницу", - цитирует Ахметова "СЭ".

В текущем сезоне Ахметов провел за "Краснодар" 21 матч и отметился 3-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. В зимнее трансферное окно полузащитник перешел в "Зенит" за 850 тысяч евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в три миллиона евро. После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от бывшей команды Ахметова на два очка.

Зенит Ахметов
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