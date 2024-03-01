"Уровень здесь, конечно, очень высокий. Но мне даже приятнее играть и тренироваться с такими мастерами. А к высокому темпу и качеству игроков надо привыкать. В чём проявляется этот уровень? В мастерстве, интеллекте, скорости принятия решений. Надо быстрее думать и совершать действия. Доли секунды делают разницу", - цитирует Ахметова "СЭ".
В текущем сезоне Ахметов провел за "Краснодар" 21 матч и отметился 3-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. В зимнее трансферное окно полузащитник перешел в "Зенит" за 850 тысяч евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в три миллиона евро. После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от бывшей команды Ахметова на два очка.
Ахметов - об уровне "Зенита": к высокому темпу и качеству игроков надо привыкать
Новичок "Зенита" Ильзат Ахметов высказался о своем новом клубе.
Фото: ФК "Зенит"