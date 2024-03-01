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Ахметов: через полгода вижу себя чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России

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Полузащитник "Зенита" Ильзат Ахметов назвал свои цели на вторую часть сезона.
Фото: ФК "Зенит"
- Кем себя вижу через пять лет? Не хочу забегать так далеко. Конечно, хочется себя видеть в топовом европейском клубе. Есть цели, мечты, к ним потихоньку идем. А через полгода? Даст бог, чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка.

Ильзат Ахметов, играющий на позиции атакующего полузащитника, присоединился к "Зениту" в это зимнее трансферное окно. 26-летний игрок подписал с петербургским клубом контракт до конца июня 2026 года. Воспитанник академии "Краснодара" провел за свой родной клуб 61 матч, в которых отметился 7 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

После 18 сыгранных туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего на данный момент "Краснодара" составляет два балла.

Источник: "СЭ"

Ахметов Зенит
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