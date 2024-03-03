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Зарема Салихова – о матче “Зенита” со “Спартаком”: подрейфовали 95 минут и разошлись

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Супруга бывшего владельца “Спартака” Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала ничью в игре между красно-белыми и “Зенитом” (0:0) в 19-м туре РПЛ.
Фото: Global Look Press
– Отсутствие Промеса пошло на пользу в том смысле, что для “Зенита” не было главного раздражители. Они играли в убаюкивающий футбол без вспышек и эмоциональных атак. Подрейфовали 95 минут и разошлись.

Напомним, 2 марта состоялся один из главных матчей программы 19-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него сыграли “Зенит” и “Спартак”. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе “Газпром Арена”. Поединок закончился ничейным результатом. Итоговый счет – 0:0. Отметим, что нападающий красно-белых Квинси Промес не принимал участие в этом матче. Голландский игрок по-прежнему находится в ОАЭ, где его задержала местная полиция.

Источник: “СЭ”

Салихова Зенит Спартак
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