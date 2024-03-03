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Камоцци: не секрет, что Зобнин хороший футболист. Он справляется с ролью капитана в "Спартаке"

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Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об игре полузащитника Романа Зобнина в матче 19-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: "Чемпионат"
"Была очень сбалансированная игра, результат матча закономерен. Из игроков не могу выделить кого-то конкретного. Зобнин? Не секрет, что это хороший футболист. Зобнин обладает качествами капитана, он справляется с этой ролью", - сказал Камоцци.

"Спартак" и "Зенит" не выявили победителя в очном матче в Санкт-петербурге. Игра завершилась безголевой ничьей. Опорный полузащитник Роман Зобнин вышел на позиции правого в четверке защитников с первых минут и провел на поле весь матч. Кроме того, Зобнин выполнял роль капитана команды в отсутствии Георгия Джикии, который провел всю игру на скамье запасных.

Лучшим игроком по итогам матча был признан новичок "Спартака" Манфред Угальде, перебравшийся в чемпионат России из нидерландского "Твенте" в зимнее трансферное окно. Новички "Зенита" - Нино, Педро, Атрур и Ильзат Ахметов - также дебютировали в составе своей новой команды в официальных матчах.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит Спартак Камоцци Зобнин
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