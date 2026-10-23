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Главный тренер "Баварии" потерял сознание на тренировке

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани был экстренно госпитализирован.
Фото: Getty Images
Как сообщает Sky Sport Germany, бельгийский специалист потерял сознание на тренировке команды. Отмечается, что он был экстренно доставлен в мюнхенскую больницу на машине скорой помощи.

Венсан Компани был назначен главным тренером "Баварии" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 11 матчей, одержала 7 побед и 4 раза сыграла вничью. Контракт 40-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

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