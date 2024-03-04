"Из всех команд, которые я видел за эти дни, "Локомотив" провел слабейший первый тайм. Дзюба вообще не бегал, а почему-то ходил. Может, у него микротравма? Не знаю... А Миранчук, как показалось, ошибся в 95 процентах передач. В первом тайме "бело-голубые" полностью переиграли "железнодорожников", могли забивать и больше", - заявил Кобелев.
Матч 19-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Локомотивом" завершился уверенной победой хозяев. Голы в составе "бело-голубых" на свой счет записали полузащитники Бителло и Денис Макаров. Хавбек "Локомотива" Рифат Жемалетдинов провел лишь гол престижа в концовке матча.
"Динамо" набрало 35 очков по итогам 19-ти встреч и теперь отстает от лидирующего "Краснодара" всего на 4 очка. "Локомотив" остался с 31-м очком и занимает 5-е место.
Источник: "СЭ"
Кобелев: "Локомотив" провел слабейший тайм, который я видел. Дзюба почему-то ходил
Экс наставник московского "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал исход московского дерби, в котором его бывшая команда одолела "Локомотив" (2:1).
Фото: "СЭ"