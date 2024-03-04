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Агент Кайо заявил, что его клиент счастлив в "Краснодаре" и не собирается покидать клуб

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Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника "Краснодара" Кайо, высказался о возможном уходе своего клиента из клуба.
Фото: ФК "Краснодар"
"На данный момент ничего подобного нет. Кайо счастлив в "Краснодаре" и не рассматривает вариант с уходом из клуба", - цитирует Хеновеса Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кайо может перейти в бразильский "Гремио". В текущем сезоне центральный защитник провел за "Краснодар" семь матчей и отметился одним забитым голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего бразильца в 1,8 миллионов евро. После 19-ти сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата и опережают "Зенит" на два очка.

Краснодар Кайо
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