"Трудно сказать, чем продиктовано решение Абаскаля. Многие его критикуют, но мы же знаем, что подавляющее число тренеров суеверны. Если ты во что-то веришь, тебе это помогает. Мог ли его отъезд помочь "Спартаку"? В какой-то степени он мог раскрепостить команду", - цитирует Григоряна "Матч ТВ".
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль не смог управлять командой в матче 19-го тура из-за дисквалификации, полученной в декабре. Специалист принял решение смотреть игру на базе клуба. "Красно-белые" сыграли вничью с петербургским "Зенитом" 0:0. После 19-ти сыгранных туров московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Команда Сергея Семака располагается на второй строчке с отставанием от лидера в два очка.
Григорян: мог ли отъезд Абаскаля помочь "Спартаку"? В какой-то степени он мог раскрепостить команду
Российский тренер Александр Григорян высказался о решении главного тренера "Спартака" покинуть расположение команды.
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