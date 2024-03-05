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Новичок “Зенита” Артур – об особенностях РПЛ: контактность футбола, далеко не все нарушения фиксируются

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Новичок “Зенита” Артур высказался о дебюте в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"
– Самая большая разница, которая бросилась в глаза в первой игре, это контактность футбола. Далеко не все нарушения фиксируются арбитром, но это добавляет накала и градуса борьбы.

Напомним, 2 марта 2024 года в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный “Зенит” сыграл против московского “Спартака”. Игра завершилась ничейным результатом – 0:0. Полузащитник сине-бело-голубых Артур, который пополнил состав клуба с берегов Невы зимой, в этой игре дебютировал в Российской Премьер-Лиге.

Источник: “Чемпионат”

Зенит Артур
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