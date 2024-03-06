- По ситуации с Влутом: да, он получил срок. Идет апелляция сейчас. Ее подали потерпевшие. Пока приговор не вступит в силу, мы не можем назвать его преступником. Но если апелляция будет не в его сторону, тогда в нашей команде его не будет.
Напомним, в апреле прошлого года нападающий "Урала" Рай Влут был приговорен судом Нидерландов к двум с половиной годам тюремного заключения за участие в ДТП в нетрезвом состоянии, в результате которого погиб четырехлетний ребенок.
Влут перебрался в "Урал" из "Астаны" в сентябре 2022 года. Нынешний контракт нидерландского футболиста с клубом истекает 31 декабря 2024 года.
Источник: "КП Спорт"
Влут покинет "Урал", если проиграет суд
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, в каком случае клуб расстанется с форвардом Раем Влутом.
Фото: РИА Новости