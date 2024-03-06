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Влут покинет "Урал", если проиграет суд

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Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, в каком случае клуб расстанется с форвардом Раем Влутом.
Фото: РИА Новости
- По ситуации с Влутом: да, он получил срок. Идет апелляция сейчас. Ее подали потерпевшие. Пока приговор не вступит в силу, мы не можем назвать его преступником. Но если апелляция будет не в его сторону, тогда в нашей команде его не будет.

Напомним, в апреле прошлого года нападающий "Урала" Рай Влут был приговорен судом Нидерландов к двум с половиной годам тюремного заключения за участие в ДТП в нетрезвом состоянии, в результате которого погиб четырехлетний ребенок.

Влут перебрался в "Урал" из "Астаны" в сентябре 2022 года. Нынешний контракт нидерландского футболиста с клубом истекает 31 декабря 2024 года.

Источник: "КП Спорт"

Влут Урал
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