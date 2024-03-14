«Зенит» не стал обменивать Данила Кругового на Федора Чалова в минувшее трансферное окно. Как сообщает источник, сразу после того, как Данил Круговой был отправлен в дублирующую команду «сине-бело-голубых» ЦСКА связался с питерцами, и предложили обменять его на нападающего «армейцев» Федора Чалова. При этом ЦСКА хотел получить не только Кругового, но также и 10 миллионов евро доплаты за своего форварда. Сообщается, что «Зенит» отказался от условий сделки.
Напомним, что Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА, однако в силу он вступит только летом 2024 года. После этой новости «Зенит», игроком которого является Круговой, отправил футболиста во вторую команду до конца сезона.
Источник: «СЭ».
"Зенит" отказался менять Кругового на Чалова с 10-ти миллионной доплатой за нападающего ЦСКА
«Зенит» отказался от возможности обменять Данила Кругового на Федора Чалова в прошедшее зимнее трансферное окно.
Фото: "РИА Новости"