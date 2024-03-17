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Дюков: в Саудовской Аравии очень высоко оценили качество работы наших судей, их квалификацию

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Президент РФС Александр Дюков рассказал об оценке работы российских рефери на матчах чемпионата Саудовской Аравии со стороны местной футбольной федерации.
Фото: РФС
- У меня обратная связь по тем играм, которые наши судьи отработали на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии. Все очень высоко оценили качество работы наших судей, их квалификацию. Там собираются и дальше привлекать российских арбитров к обслуживанию матчей, - передаёт слова Дюкова Matchtv.ru.

Осенью 2023 года стало известно о подписании Российским футбольным союзом договоров о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии и Белорусской федерацией футбола, которые предполагают работу отечественных рефери на некоторых матчах зарубежных чемпионатов. На матчи национального чемпионата Саудовской Аравии получали назначения Сергей Карасев, Кирилл Левников, Сергей Иванов и другие арбитры из России.

РФС Александр Дюков
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