- У меня обратная связь по тем играм, которые наши судьи отработали на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии. Все очень высоко оценили качество работы наших судей, их квалификацию. Там собираются и дальше привлекать российских арбитров к обслуживанию матчей, - передаёт слова Дюкова Matchtv.ru.
Осенью 2023 года стало известно о подписании Российским футбольным союзом договоров о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии и Белорусской федерацией футбола, которые предполагают работу отечественных рефери на некоторых матчах зарубежных чемпионатов. На матчи национального чемпионата Саудовской Аравии получали назначения Сергей Карасев, Кирилл Левников, Сергей Иванов и другие арбитры из России.
Дюков: в Саудовской Аравии очень высоко оценили качество работы наших судей, их квалификацию
Президент РФС Александр Дюков рассказал об оценке работы российских рефери на матчах чемпионата Саудовской Аравии со стороны местной футбольной федерации.
Фото: РФС