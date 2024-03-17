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Лепехин - о сборной России: интереса к матчам с Сербией и Парагваем у меня нет

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Экс-футболист Константин Лепехин высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России.
Фото: РФС
"Какого-то особого интереса к этим матчам у меня нет, ведь это товарищеские игры. Индивидуальные качества всех сборников мы и так знаем, вряд ли они смогут нас удивить. Для футболистов, конечно, будет важным вернуться в расположения клубов без травм. А для болельщиков получить хорошие эмоции от сборной России. Все мы понимаем, что это всего лишь контрольные матчи и что они не смогут стать площадкой для подготовки в каком-то соревновании, потому что нас пока не разбанили и очень сложно предугадать, когда это случится", - сказал Лепехин.

Сборная России проведет два товарищеских матча в текущую международную паузу на игры сборных. Соперниками россиян станут сборные Сербии и Парагвая. Оба матча пройдут в Москве на стадионе "Динамо" - 21-го и 25-го марта. Матч против команды Сербии станет для сборной России первым в 2024-м году и первым - против сборной из Европы с ноября 2021-го года (поражение от Хорватии 0:1).

Матч с Хорватией в квалификации к Чемпионату Мира в Катаре остается последним официальным матчем, в котором сборная России принимала участие.

Источник: "РБ Спорт"

Лепехин Сборная России Сборная Сербии Сборная Парагвая
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