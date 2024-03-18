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Экс-тренер "Бенфики" Бруну Лаже может возглавить "Спартак"

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Португальский специалист Бруну Лаже является одним из кандидатов на должность главного тренера "Спартака".
Фото: Getty Images
Московский "Спартак" рассматривает возможность назначения бывшего наставника португальской "Бенфики" Бруну Лаже на пост главного тренера. Как сообщает источник, Лаже находится в шорт-листе руководства клуба на случай возможного расставания с нынешним рулевым "красно-белых" Гильермо Абаскалем.

В своей тренерской карьере, помимо "Бенфики", 47-летний специалист возглавлял английский "Вулверхэмптон", а последним местом работы Лаже остается бразильский "Ботафого".

Источник: "Евро-футбол"

Спартак
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