Московский "Спартак" рассматривает возможность назначения бывшего наставника португальской "Бенфики" Бруну Лаже на пост главного тренера. Как сообщает источник, Лаже находится в шорт-листе руководства клуба на случай возможного расставания с нынешним рулевым "красно-белых" Гильермо Абаскалем.
В своей тренерской карьере, помимо "Бенфики", 47-летний специалист возглавлял английский "Вулверхэмптон", а последним местом работы Лаже остается бразильский "Ботафого".
Источник: "Евро-футбол"
Экс-тренер "Бенфики" Бруну Лаже может возглавить "Спартак"
Португальский специалист Бруну Лаже является одним из кандидатов на должность главного тренера "Спартака".
Фото: Getty Images